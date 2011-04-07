Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
7 апр. 2011, 16:00 МСК
7.04.2011, 16:00 МСК
четверг
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы