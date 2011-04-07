Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
7 апр. 2011, 14:00 МСК
7.04.2011, 14:00 МСК
четверг
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы