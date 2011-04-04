Матч завершен
Динамо
Брянск
0:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
4 апр. 2011, 18:00 МСК
4.04.2011, 18:00 МСК
понедельник
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов
Главный Судья
Составы