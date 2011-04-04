Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
4 апр. 2011, 17:00 МСК
4.04.2011, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы