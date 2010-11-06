Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
6 нояб. 2010, 14:00 МСК
6.11.2010, 14:00 МСК
суббота
Составы