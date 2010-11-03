Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
3 нояб. 2010, 16:00 МСК
3.11.2010, 16:00 МСК
среда
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов
Главный Судья
Составы