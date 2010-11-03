Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
3 нояб. 2010, 18:00 МСК
3.11.2010, 18:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы