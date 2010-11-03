Матч завершен
Салют
Белгород
2:4
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
3 нояб. 2010, 14:00 МСК
3.11.2010, 14:00 МСК
среда
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы