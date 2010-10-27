Матч завершен
Иртыш
Омск
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
27 окт. 2010, 15:00 МСК
27.10.2010, 15:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы