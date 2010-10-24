Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
24 окт. 2010, 14:00 МСК
24.10.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы