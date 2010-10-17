Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
17 окт. 2010, 17:00 МСК
17.10.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы