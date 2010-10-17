Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
17 окт. 2010, 16:00 МСК
17.10.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы