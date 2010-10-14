Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
14 окт. 2010, 17:30 МСК
14.10.2010, 17:30 МСК
четверг
Денис Мареев
Денис Мареев
Главный Судья
Составы