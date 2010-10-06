Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
6 окт. 2010, 17:00 МСК
6.10.2010, 17:00 МСК
среда
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы