Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
6 окт. 2010, 17:30 МСК
6.10.2010, 17:30 МСК
среда
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы