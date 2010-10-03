Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
3 окт. 2010, 17:30 МСК
3.10.2010, 17:30 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы