Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
3 окт. 2010, 17:00 МСК
3.10.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы