Матч завершен
Химки
Химки
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
3 окт. 2010, 18:00 МСК
3.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы