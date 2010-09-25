Матч завершен
Краснодар
Краснодар
2:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
25 сент. 2010, 18:00 МСК
25.09.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы