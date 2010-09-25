Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
25 сент. 2010, 16:00 МСК
25.09.2010, 16:00 МСК
суббота
Составы