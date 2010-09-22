Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
22 сент. 2010, 16:00 МСК
22.09.2010, 16:00 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы