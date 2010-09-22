Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
22 сент. 2010, 17:30 МСК
22.09.2010, 17:30 МСК
среда
Евгений Абросимов
Евгений Абросимов
Главный Судья
Составы