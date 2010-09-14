Матч завершен
Салют
Белгород
4:2
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
14 сент. 2010, 17:30 МСК
14.09.2010, 17:30 МСК
вторник
Составы