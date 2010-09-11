Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
11 сент. 2010, 17:30 МСК
11.09.2010, 17:30 МСК
суббота
Составы