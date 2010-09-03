Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
3 сент. 2010, 17:30 МСК
3.09.2010, 17:30 МСК
пятница
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы