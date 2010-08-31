Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
31 авг. 2010, 18:30 МСК
31.08.2010, 18:30 МСК
вторник
Составы