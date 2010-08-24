Матч завершен
Салют
Белгород
1:0
Матч завершен
Иртыш
Омск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
24 авг. 2010, 18:00 МСК
24.08.2010, 18:00 МСК
вторник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы