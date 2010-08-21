Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
21 авг. 2010, 18:00 МСК
21.08.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы