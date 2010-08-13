Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
13 авг. 2010, 17:00 МСК
13.08.2010, 17:00 МСК
пятница
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы