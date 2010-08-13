Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
13 авг. 2010, 18:00 МСК
13.08.2010, 18:00 МСК
пятница
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы