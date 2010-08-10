Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
10 авг. 2010, 17:00 МСК
10.08.2010, 17:00 МСК
вторник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы