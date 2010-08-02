Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
2 авг. 2010, 18:00 МСК
2.08.2010, 18:00 МСК
понедельник
Составы