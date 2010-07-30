Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
30 июля 2010, 18:00 МСК
30.07.2010, 18:00 МСК
пятница
Составы