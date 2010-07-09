Матч завершен
Луч
Владивосток
2:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 июля 2010, 11:00 МСК
9.07.2010, 11:00 МСК
пятница
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы