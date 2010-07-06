Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
6 июля 2010, 11:00 МСК
6.07.2010, 11:00 МСК
вторник
Составы