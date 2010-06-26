Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Иртыш
Омск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 июня 2010, 18:00 МСК
26.06.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы