Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
23 июня 2010, 18:00 МСК
23.06.2010, 18:00 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы