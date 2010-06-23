Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
23 июня 2010, 17:30 МСК
23.06.2010, 17:30 МСК
среда
Составы