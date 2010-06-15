Матч завершен
Салют
Белгород
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 июня 2010, 18:00 МСК
15.06.2010, 18:00 МСК
вторник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы