Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 июня 2010, 17:30 МСК
15.06.2010, 17:30 МСК
вторник
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы