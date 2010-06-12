Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
12 июня 2010, 18:00 МСК
12.06.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы