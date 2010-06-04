Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
4 июня 2010, 18:00 МСК
4.06.2010, 18:00 МСК
пятница
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы