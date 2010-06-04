Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
4 июня 2010, 17:30 МСК
4.06.2010, 17:30 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы