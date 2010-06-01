Матч завершен
Балтика
Калининград
2:4
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
1 июня 2010, 17:00 МСК
1.06.2010, 17:00 МСК
вторник
Составы