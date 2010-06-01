Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
1 июня 2010, 17:30 МСК
1.06.2010, 17:30 МСК
вторник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы