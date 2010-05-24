Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
24 мая 2010, 17:30 МСК
24.05.2010, 17:30 МСК
понедельник
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы