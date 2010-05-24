Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:2
Матч завершен
Иртыш
Омск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
24 мая 2010, 17:00 МСК
24.05.2010, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы