Матч завершен
Луч
Владивосток
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
24 мая 2010, 11:00 МСК
24.05.2010, 11:00 МСК
понедельник
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы