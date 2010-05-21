Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
21 мая 2010, 17:00 МСК
21.05.2010, 17:00 МСК
пятница
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы