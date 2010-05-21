Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
21 мая 2010, 11:00 МСК
21.05.2010, 11:00 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы